Парад Победы - источник гордости для всех друзей Азербайджана

"Парад Победы по случаю разгрома армянских оккупантов для меня большой личный праздник. Ценой немалых потерь Азербайджан освободил свои исконные земли".

Об этом сказал Day.Az известный литовский военный журналист и общественный деятель, участник первой карабахской войны Ричардас Лапайтис, делясь впечатлениями по поводу прошедшего в Баку военного парада.

По его словам, Парад Победы это большой праздник и источник гордости для всех друзей Азербайджана - журналистов, дипломатов, политиков, общественных деятелей, рядовых граждан многих государств. Азербайджан должен знать - он не один, во многих странах сегодня наблюдали за Парадом Победы в Баку и поздравляли азербайджанский народ.

"Много лет назад меня спросили, каким я вижу разрешение карабахского конфликта. И я ответил: вижу только одно решение - война неизбежна. Только армия Азербайджана, только азербайджанский солдат освободит землю от оккупанта! Я был одним из немногих иностранных журналистов, кто постоянно ездил прифронтовую зону и объективно говорил о происходящем. И я никогда не сомневался, что именно лицом к лицу с врагом, село за селом. город за городом. вершина за вершиной мы будем освобождать священную землю и гнать оккупанта туда, откуда он пришел. Точнее, не пришел, а приполз как змея",- сказал Лапайтись.

Наш собеседник отметил, что видел в годы войны армянские зверства, убийства оккупантами мирных жителей, их варварство по отношению историческому и культурному наследию. Он знал, что против Азербайджана воюют наемники, террористы, дашнаки и прочая нечисть, но не испытывал страха. Когда кто-то падал духом, он говорил этому человеку: "посмотрите на меня, литовца - если я верю, вы не можете сомневаться". Такого мнения Ричардас придерживался все почти 30 лет оккупации, и никакие угрозы в его адрес не заставили журналиста изменить эту позицию.

Литовский военный журналист признался, что сегодня очень счастлив, потому что исполнилась его мечта - Азербайджан освободил свои земли силой оружия. Азербайджан войдет в историю как пример борьбы за территориальную целостность и справедливость, против международных террористов. Он стал примером того, как нужно ценить и защищать свою землю и свою свободу. Впредь все будут знать, что замороженные конфликты - это не навсегда. Если у страны, у народа есть воля, такая страна сама способна изменить свою судьбу. Именно это сделал Азербайджан, подчеркнул Лапайтис.

"Азербайджан и все его друзья, мы будем вечно помнить подвиг азербайджанских воинов-освободителей. Светлая память тебе, азербайджанский солдат! Ты мой герой! Ты отдал свою молодую жизнь ради всех обиженных, расстрелянных, растерзанных агрессорами, убитых горем от потери близких. Салам вам, мои братья! Вы своим подвигом поднялись на недостижимую высоту и всегда будете жить в сердцах миллионов.

Хочу поздравить уважаемого Президента Азербайджана Ильхама Алиева, весь азербайджанский народ, своих коллег-журналистов, всех тех, кто с верой в победу вместе шли к этому историческому дню. Слава тебе, Азербайджан! Литва с тобой!", - заключил литовский военный журналист.

Лейла Таривердиева