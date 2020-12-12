Парад Победы в Баку показал, что попытка реванша станет для Армении самоубийством

Ожидать реванша в карабахском вопросе в Армении могут только люди, несведущие в военном деле и в государственном управлении. Но, думаю, после Парада Победы в Баку они тоже откорректируют свои заявления, потому что даже не военному человеку ясно, что реванш для Армении будет равносилен самоубийству. Это иллюзия, которая может стоить ей государственности.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

Говоря о своих впечатлениях от состоявшегося парада, наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь, которая позволила ему победить и освободить свои земли. Прошедшие по площади Азадлыг военнослужащие и военная техника только недавно вышли из реальных боев. Сегодняшнюю демонстрацию мощи Азербайджана следует воспринимать уже сквозь призму победоносной Отечественной войны. То есть мы не просто показали, что имеем, но уже доказали, что можем все это эффективно применять, отметил полковник запаса.

Какими силами и средствами Армения собирается осуществить бредовую идею реванша? - задался вопросом полковник Ильгар Алиев. Практически все, что она когда-то показывала на своих парадах, уничтожено или взято в качестве трофеев. Многое из этого армяне могли увидеть на параде в Баку. Армянской армии, можно сказать, не существует как реальной боевой единицы, а средств на формирование современных вооруженных сил у соседней страны попросту нет, заметил Ильгар Алиев.

"Анализ 44-дневных боевых действий азербайджанской армии показывает, что война велась в два этапа. Первый этап - разгром противника. Под разгромом понимается нанесение военному потенциалу противника такого ущерба, при котором он полностью или частично теряет свою боеспособность. Второй этап - освобождение оккупированных территорий.

В результате этого разгрома Армения потеряла не только свои наступательные, но и оборонительные возможности. Для восстановления потерь в технике и вооружении Армении понадобится как минимум 10-15 лет, и это при условии хорошо развитой экономики. Но, как известно, война нанесла и так дышащей на ладан армянской экономике существенный урон", - заметил военный эксперт.

По его словам, для обычных людей данные о количестве уничтоженного и взятого как трофеи вооружения, боевой и другой техники могут быть только большими цифрами, но для специалиста эти количественные возможности разгромленной армянской армии превращаются в потери качественных возможностей ее ударной и огневой мощи. За счет уничтоженной армянской техники и вооружения можно полностью укомплектовать более двух армейских корпусов с частями и подразделениями боевого и тылового обеспечения (до 25 артдивизионов, 11 танковых батальонов, 15-20 смешанных дивизионов ПВО, одну эскадрилью СУ-25 и т.д.).

Также армянам не стоит забывать, что Азербайджан с выходом на госграницы восстановил свою территориальную целостность. А сейчас не 90-е годы, чтоб взять и просто так развязать войну против Азербайджана, даже имея надежных союзников, подчеркнул военный эксперт.

"Таким образом, реваншистский бред армянских деятелей можно разделить на четыре этапа. Первый этап - отрицание всего (не может быть, мы непобедимые, нас предали и т.д.). Этот этап уже пройден. Второй этап - это злость, презрение (отсюда и исходят идеи реванша). Этот этап уже утихает. Сейчас в истории болезни агрессора отмечается третий этап - это торг (попытки хоть что-то урвать и сохранить за собой). И, наконец, четвертый этап - смирение. С этим диагнозом, думаю, и выпишут сторонников реванша из "палаты номер 6"", - сыронизировал полковник Алиев.

Он также отметил, что у Армении отсутствует и мобилизационный ресурс. Война показала, что несмотря на полную мобилизацию, не удалось собрать человеческие ресурсы в необходимом количестве. Все проведенные незадолго до войны помпезные учения с мобилизацией оказались просто показухой. А сегодня, после огромных потерь на войне, у Армении хватит личного состава лишь для какого-нибудь парада, но никак не для войны. Хотя и для парада нужен повод, которого у Еревана нет и в ближайшем будущем не намечается, заключил полковник запаса Ильгар Алиев.

Лейла Таривердиева