ЧП с российскими миротворцами в Карабахе, есть погибшие

В Карабахе произошло ДТП с участием автомобиля российских миротворцев.

Как передает Day.Az, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ханкенди-Аскеран.

Согласно информации, автомобиль марки "Suzuki Vitara" выехал за полосу движения и столкнулся с автомобилем марки "Урал", принадлежащим российским миротворческим силам.

В результате ДТП водитель автомобиля марки "Suzuki Vitara" и его пассажир скончались на месте. Их личности  выясняются.