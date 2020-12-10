https://news.day.az/politics/1297267.html ЧП с российскими миротворцами в Карабахе, есть погибшие - ФОТО
ЧП с российскими миротворцами в Карабахе, есть погибшие - ФОТО
В Карабахе произошло ДТП с участием автомобиля российских миротворцев.
Как передает Day.Az, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ханкенди-Аскеран.
Согласно информации, автомобиль марки "Suzuki Vitara" выехал за полосу движения и столкнулся с автомобилем марки "Урал", принадлежащим российским миротворческим силам.
В результате ДТП водитель автомобиля марки "Suzuki Vitara" и его пассажир скончались на месте. Их личности выясняются.
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