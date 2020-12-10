Президент Ильхам Алиев: Впредь мы будем идти только и только вперед

Впредь мы будем идти только и только вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на Параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

"На площади Азадлыг было проведено много парадов. Но этот парад имеет особое значение. Это - парад Победы. Это - историческое событие. На одном из парадов я сказал, что на параде будет вынесен флаг, который был поднят на высоте Лелетепе в 2016 году. Говорил, что наступит день, и азербайджанский флаг, поднятый сегодня на освобожденных от оккупации землях, будет вынесен на площадь Азадлыг, и этот день наступил. Мы, азербайджанский народ - свидетели этого исторического дня. Впредь мы будем идти только и только вперед.

Хотел бы завершить свое выступление известной фразой. Все знают, что год назад руководство Армении сказало, что "Карабах - это Армения, и точка". Я же сказал, что "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак". Сегодня весь мир видит, что Карабах - это Азербайджан! Карабах наш! Карабах - это Азербайджан! Слава Азербайджанской армии! Да здравствует турецко-азербайджанская дружба, братство! Да здравствует азербайджанский солдат!", - сказал глава государства.