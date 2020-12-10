Президент Ильхам Алиев: Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию

Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на Параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

"Коварный враг, терпя поражение на поле боя, совершил военные преступления против гражданского населения, подверг наши города обстрелу баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами. В результате этих подлых обстрелов погибло около 100 мирных граждан, среди которых были дети, женщины. Ранения получили свыше 400 гражданских лиц, разрушены или повреждены более 5000 домов. Но граждане Азербайджана ни шагу не отступили назад со своей земли. Они говорили: если и умирать, то с честью, мы пойдем до конца. В период войны в армянской армии было свыше 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Наши раненые солдаты и офицеры просили врачей в военных госпиталях, больницах поскорее их вылечить, чтобы они смогли вернуться на поле боя, завершить свою миссию. Азербайджанский народ показал свое величие, продемонстрировал высокий моральный дух. Эту Победу обусловил азербайджанский народ. Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию", - сказал глава государства.