Президент Ильхам Алиев: Знаменитый «Байрактар», являющийся продукцией оборонной промышленности Турции, сыграл исключительную роль в наших успехах

Сегодня эрдогановская Турция является примером для всего мира, примером независимости, стойкости, смелости и развития. Подписанные сегодня несколько документов предоставят Азербайджану продукцию развитой промышленности Турции. Подписанные сегодня документы занимают небольшое место среди документов, подписанных в последние годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Знаменитый "Байрактар", являющийся продукцией оборонной промышленности Турции, привел к большим переменам и сыграл исключительную роль в наших успехах. Весь мир еще раз стал свидетелем ума и таланта турецкого народа, убедился в том, что турецкая промышленность является развитой промышленностью.

Сегодня исторический день. Потому что на этом параде Победы турецкие и азербайджанские солдаты плечом к плечу прошли по площади Азадлыг. Сегодня не только Баку, но и все наши города украшены флагами Турции и Азербайджана. Так было и раньше. Естественно, во время войны это приобрело еще более широкий размах. Это чувства, идущие от сердец людей. Это - достояние, которое мы берегли веками. Наше преимущество в том, что и народы, и лидеры находятся рядом друг с другом, называют друг друга братьями. В то же время мы вместе во всех вопросах. Мы были вместе и в тяжелые, и в радостные, прекрасные дни, такие, как сегодняшний день, и это естественно", - сказал глава государства.