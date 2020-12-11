Президент Ильхам Алиев: Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе

Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня единство Турции и Азербайджана имеет огромное значение не только для наших народов, но и для региона, всего мира, потому что наша политика рассчитана на сотрудничество, взаимодействие между странами. Мы также полностью готовы к новой эре, которая начнется после этой исторической Победы. Сегодня в ходе беседы с моим дорогим Братом мы также провели обмен мнениями о предстоящем периоде. Наши мнения совпадают. Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе. Первые заявления уже прозвучали. Это может быть многосторонняя платформа", - сказал глава государства.

По его словам, страны всего региона, участвующие в этой платформе сотрудничества, могут извлечь из этого только пользу.

"Есть традиционное сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия. В то же время есть сотрудничество Азербайджан-Россия-Иран. Есть сотрудничество Турция-Россия-Иран. То есть, мы можем обобщить все эти платформы сотрудничества и представить их как единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и посмотрит в будущее, то они тоже могут занять место на этой платформе. Мы открыты к этому, позиция Азербайджана после войны и его заявления дают основание говорить это. Мы должны закрыть эту страницу, мы должны положить конец вражде", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.