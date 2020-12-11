Президент Ильхам Алиев: Сегодня благодаря лидерству моего дорогого Брата Эрдогана Турция превратилась в силовой центр в мировом масштабе

Сегодня благодаря лидерству моего дорогого Брата Турция превратилась в силовой центр в мировом масштабе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Всякий раз, встречая моего дорогого Брата или же находясь в братской Турции, я говорил, что в мире не найти стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Это правда. Если взглянуть сегодня на карту мира, то можно увидеть, что нет стран, которые были бы настолько привязаны друг другу, всегда были рядом друг с другом, как мы. Нас связывают общая история, религия, культура, язык, литература, а также наша политика. Турция и Азербайджан - это страны, проводящие независимую политику в мировом масштабе. Сила Турции приумножает нашу силу. Сегодня благодаря лидерству моего дорогого Брата Турция превратилась в силовой центр в мировом масштабе. Во многих странах мира Турция защищает правду и справедливость. Защищает интересы угнетенных народов и восстанавливает справедливость, международное право", - сказал глава государства.