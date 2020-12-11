Президент Турции: Мы тоже не хотим закрывать двери перед Арменией

Мой Брат только что коснулся вопроса платформы, - честно говоря, я тоже придаю этому большое значение, - он сказал, что при необходимости мы можем создать и шестистороннюю платформу. Это принял и господин Путин. Что такое шестисторонняя платформа: Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если примет и будет соответствовать этому, то и Армения может получить место на этой платформе. Таким образом, планируется сформировать региональный мир посредством шестисторонней платформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Естественно, есть задачи, которые региональный мир ставит перед странами региона. Сюда входят инфраструктурные, политические, дипломатические и многие другие вопросы. Я сказал сегодня моему Брату, что если в данном вопросе будут предприняты позитивные шаги, то и мы откроем двери. Достаточно того, чтобы эти позитивные шаги были предприняты. Мы тоже не хотим закрывать двери перед Арменией, потому что мы хотим стать голубями мира, предпринимать мирные шаги. К тому же, у нас нет проблем с армянским народом. Наша проблема с властями Армении. В моей стране более ста тысяч армян. Среди них есть те, кто получил гражданство, и те, кто не получил. Но мы и их принимаем как гостей в нашей стране. Почему? Потому что у нас нет никакой неприязни к людям. Цель заключается, в частности, в формировании, укреплении этого мира. В соответствии с этим мы и должны предпринимать свои действия", - отметил Президент Турции.