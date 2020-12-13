Ну что, увидели армянские танки в Баку?

Парад Победы - это праздник единения азербайджанского народа, праздник победы в войне, в которой после тридцатилетней оккупации были освобождены земли отцов и дедов. Справедливость восторжествовала.

Об этом сказал в комментарии Day.Az израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По словам израильского политолога, наблюдая за парадом в Баку, он увидел удивительную улыбку судьбы, или если точнее - насмешку Бога. Многократно от армян и людей так или иначе связанных с Арменией, ему приходилось слышать такую фразу: "скоро наши танки войдут в Баку". Причем, произносили эту фразу даже армянские священнослужители. И действительно, армянские танки и армянское оружие вошло в Баку, но вошло в формате трофеев, в виде поверженных орудий разбитой армии, которая подписала позорную капитуляцию.

"Народ Израиля поздравляет народ Азербайджана с этой победой. Мы чувствуем, что в этой победе есть и небольшая лепта нашей страны. Особенно знаменательно, что Парад Победы в Баку совпал с Ханукой, праздником великой победы еврейского народа над греческими оккупантами. Наша земля была оккупирована, наш иерусалимский храм был осквернен и на жертвеннике были зарезаны свиньи. Это ровно то, что происходило в период оккупации в Карабахе. Ступая на освобожденные земли, вы видите, что мечети были превращены оккупантами в свинарники, видите, как осквернено все то, что является святым, сакральным, общечеловеческим, что нельзя осквернять. Самое подлое - это воевать с мертвыми, которые не могут тебе ответить. Мы видим оскверненные кладбища, оскверненные мечети, заминированные детские площадки и даже могилы. Более миллиона мин, нацеленных на мирное гражданское население", - сказал Михаил Финкель.

Наш собеседник подчеркнул, что это подло и противоречит всем международным конвенциям, законам чести и правилам христианства, принадлежностью к которому так кичится армянская сторона. Воевать с детьми, женщинами, стариками - это подлость, это терроризм. Это ровно то, с чем сталкивается народ Израиля, который понимает азербайджанский народ как никто другой.

"Мы желаем вам как можно скорее очистить, разминировать и восстановить Карабах и превратить его в настоящий цветущий сад. Я уверен, что с возвращением туда азербайджанцев эта земля расцветет. Есть некое метафизическое, мистическое правило - земля чувствует своих настоящих хозяев. Тут опять напрашиваются параллели с историей еврейского народа. Когда мы вернулись после двухтысячелетнего изгнания в Израиль, эта земля расцвела и превратилась в цветущий сад. Сейчас азербайджанцы вернулись в Карабах. И я уверен, что эта земля расцветет. Там поднимутся прекрасные города, будет создана современная индустрия, откроется огромное количество рабочих мест. Карабахская земля примет вернувшихся истинных хозяев", - отметил израильский эксперт.

Лейла Таривердиева