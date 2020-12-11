В Ереване не утихают митинги, силовики начали аресты оппозиции

В Ереване не утихают митинги. Участники акции протеста с лозунгами "Никол - предатель" перекрыли дорогу, ведущую к зданию Минобороны Армении. Полиция стянула дополнительные силы. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, силовики задержали оппозиционного политика Гегама Манукяна и других активистов за попытку блокировать центральный проспект Еревана.