https://news.day.az/politics/1297456.html В Ереване не утихают митинги, силовики начали аресты оппозиции - ВИДЕО
В Ереване не утихают митинги, силовики начали аресты оппозиции - ВИДЕО
В Ереване не утихают митинги. Участники акции протеста с лозунгами "Никол - предатель" перекрыли дорогу, ведущую к зданию Минобороны Армении. Полиция стянула дополнительные силы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, силовики задержали оппозиционного политика Гегама Манукяна и других активистов за попытку блокировать центральный проспект Еревана.
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