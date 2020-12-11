Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Макрона

Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, позиция, которую продемонстрировал Макрон, - показатель его политической неопытности.

Он также отметил, что победа в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа.

"Уверен, что история региона отныне будет развиваться в совершенно ином русле", - сказал он.