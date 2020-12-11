https://news.day.az/politics/1297461.html Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Макрона - Эрдоган
Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Макрона - Эрдоган
Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
По словам Эрдогана, позиция, которую продемонстрировал Макрон, - показатель его политической неопытности.
Он также отметил, что победа в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа.
"Уверен, что история региона отныне будет развиваться в совершенно ином русле", - сказал он.
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