https://news.day.az/politics/1297570.html В Джебраиле и Талыше обнаружено 21 тело армянских солдат
В Джебраиле и Талыше обнаружено 21 тело армянских солдат
Родственникам пропавших без вести армянских военнослужащих уже около недели разрешено участвовать в поисково-спасательных операциях на подконтрольных Азербайджану территориях военных действий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Сегодня два отряда работают в направлениях Физули и Джебраила. Вчера в Джебраиле были обнаружены тела 20 погибших военнослужащих, одного - у Талыша", - отметил так называемый "руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха" Унан Тадевосян.
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