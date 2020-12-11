В Джебраиле и Талыше обнаружено 21 тело армянских солдат

Родственникам пропавших без вести армянских военнослужащих уже около недели разрешено участвовать в поисково-спасательных операциях на подконтрольных Азербайджану территориях военных действий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Сегодня два отряда работают в направлениях Физули и Джебраила. Вчера в Джебраиле были обнаружены тела 20 погибших военнослужащих, одного - у Талыша", - отметил так называемый "руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха" Унан Тадевосян.