Сегодня - семнадцать лет со дня смерти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Сегодня - день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этом году мы вспоминаем Великого лидера в особых условиях. Азербайджан исполнил самую заветную мечту Гейдара Алиева - вернул свои земли. Общенациональный лидер заложил основу нашей большой победы, вся его многолетняя деятельность во главе независимого Азербайджана была направлена на достижение этой великой цели.

Гейдар Алиев говорил: "Мы будем защищать каждую пядь нашей территории, приложим все усилия для того, чтобы стать ее хозяином. Если в рамках этих условий мы не добьемся желаемого, то любой ценой, ценой жизни, крови, сил мы освободим наши оккупированные земли и обеспечим территориальную целостность Азербайджана. В этом могут быть уверены все". И приведенные выше слова Общенационального лидера стали реальностью - Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева обеспечил восстановление своей территориальной целостности, причем собственными силами.

Гейдар Алиев был дальновидным политиком, он умел, как это сейчас называется, видеть широкую перспективу. С первого дня своей деятельности на посту главы республики Гейдар Алиев служил Азербайджану и азербайджанскому народу. Он заложил основы, на которых в последующие годы выросла сильная экономика, мощная армия, эффективная дипломатия.

Общенациональный лидер сумел поставить возможности и богатства республики на службу народу Азербайджана. При нем Азербайджан перестал быть сырьевым придатком СССР, а богатства недр начали работать на саму республику. 70-80-е годы были годами перестройки и модернизации азербайджанской экономики. С 1970 по 1985 годы в Азербайджане было открыто 213 промышленных предприятий, заложены основы крупной нефтеперерабатывающей индустрии. Азербайджан занимал одно из ведущих мест в Советском Союзе по многим важным направлениям производства. Продукция 350 наименований азербайджанского производства экспортировалась в 65 стран мира.

В свете сегодняшних побед, особое значение приобретает тот факт, что Гейдару Алиеву удалось добиться открытия в Баку Общевойскового командного училища имени Джамшида Нахчыванского, выпускники которого получали возможность поступать в высшие военные заведения СССР. Выпускники училища стали основой национальной армии, многие вели в бой солдат в ходе победоносной Отечественной войны.

После восстановления независимости Азербайджана, новые руководители республики оказались неспособны обеспечить безопасность и интересы страны, дать отпор набирающей силу армянской агрессии. Азербайджанский народ буквально взывал к помощи Гейдар Алиева. 15 июня 1993 года Общенациональный лидер стал председателем Верховного Совета республики, а 3 октября того же года был избран Президентом Азербайджана. Народ, доверивший Гейдару Алиеву свою судьбу, не ошибся. Великий дипломат и прозорливый политик, он сумел остановить войну, предотвратить гражданское противостояние и распад страны. Достигнутая стабильность позволила приступить к реализации крупных проектов. 20 сентября 1994 года в Баку был подписан исторический "Контракт века".

Нефтяная стратегия Гейдара Алиева стала основой, на которой окрепла нефтегазовая отрасль Азербайджана. Реализованы ряд крупных проектов, подписано несколько десятков контрактов с зарубежными компаниями. В конце декабря ожидается запуск грандиозного Южного газового коридора. Азербайджан полностью гарантировал свою энергетическую безопасность и уже превратился в гаранта энергобезопасности Европы. Благодаря эффективной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, некогда нуждавшаяся в зарубежных инвестициях страна сама ныне является надежным инвестором, стала крупным и незаменимым транспортным и логистическим хабом региона. Растет год от года международный авторитет Азербайджана: голос Баку слышат и во многих случаях принимают как руководство к действию. А Победа в Отечественной войне обеспечила Азербайджану статус сильной в военном отношении страны. Поразивший всех боевой опыт азербайджанской армии сегодня изучают в разных странах мира и берут на вооружение.

Гейдар Алиев был великим лидером и выдающимся государственным деятелем. Он заслужил любовь и уважение миллионов азербайджанцев и навечно останется в памяти народа как спаситель азербайджанской государственности. Гейдар Алиев создал независимый Азербайджан, объединил граждан страны идеей азербайджанства. В 2003 году, перед президентскими выборами, Общенациональный лидер выступил с обращением к народу, где призвал граждан страны проголосовать за Ильхама Алиева. "Я верю ему, как самому себе", - заявил Гейдар Алиев. Общенациональный лидер выразил уверенность в том, что Президент Ильхам Алиев объединит вокруг себя самых достойных граждан страны и внесет большой вклад в развитие страны и благосостояние народа. "Верю, что Ильхам Алиев с вашей помощью и поддержкой завершит те судьбоносные планы, задачи и дела, которые я не успел довести до конца", - подчеркивал Гейдар Алиев в своем обращении. Гейдар Алиев все предвидел. Сегодня Ильхам Алиев - президент-победитель, победоносный полководец, один из самых ярких и харизматичных политиков нашего времени, золотыми буквами написавший славную страницу истории Азербайджана - страницу Победы и освобождения Карабаха.

Азербайджан, каким он стал благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - это воплощение того, какой мечтал видеть нашу страну Общенациональный лидер, какого будущего желал для своей Родины. Сегодняшний Азербайджан - сильная, независимая, свободная страна, страна-победитель! Страна, которой гордился бы Гейдар Алиев.

Лейла Таривердиева

Day.Az

