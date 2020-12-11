Азербайджан продемонстрировал военную мощь на Параде Победы

Военный эксперт Михаил Ходарёнок в рамках программы "Бывшие" на радио "Вести ФМ" дал комментарий по поводу Парада Победы, который прошёл в Баку 10 декабря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.