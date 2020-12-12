Канделаки подняла знамя Маргариты Симоньян

Прошедший в Баку 10 декабря Парад Победы вызвал целую гамму чувств у противников Азербайджана и армянофилов. Каждый узрел в увиденном что-то свое, что особо задело его комплексы и страхи. Кому-то привиделась "агрессия", кому-то "пантюркистская угроза", кто-то умудрился найти в военном параде "антироссийский подтекст" и так далее. В общем, в соцсетях в эти два дня можно прочесть много ерунды.

Российская телеведущая и, так сказать, светская львица армянского происхождения Тина Канделаки тоже смотрела Парад Победы в Баку и тоже нашла в нем то, что особенно близко ее собственным ментальным в силу происхождения и психологическим комплексам.

Мадам Канделаки больше всего задело панно с армянскими номерами, поверх которых была наложена надпись "Карабах - это Азербайджан!". Инсталляция вывела телеведущую из себя. Совсем недавно она потерпела позорное поражение в диалоге с Максимом Шевченко в российском эфире и, думается, ждала возможности высказаться без угрозы получить по губам на глазах всей России.

Она буквально взорвалась возмущением, увидев тут "нездоровое упоение и издевательство". "Ну вы еще платья из номеров сшейте и введите официальные уроки ненависти к соседям по региону", - написала Тина Гивиевна.

Честно говоря, трещотка Канделаки не заслуживает того, чтобы реагировать на ее болтовню. Однако для всех тех, кто достоин уважения, но в отличие от нее действительно не в курсе дела, мы все же поясним некоторые моменты. Появление такого панно с номерами вызвало вопрос "что это?" у многих. Вот на него мы и постараемся ответить.

Представленное на Параде Победы в Баку панно является ответом на циничность армянских оккупантов, "украсивших" стены и даже отхожие места в городе Кельбаджар номерами транспортных средств, брошенных азербайджанцами в 1993 году, либо отобранными оккупантами у убитых ими мирных жителей. В отличие от армян, которые для выезда из Кельбаджарского района имели большое количество времени и заступничество миротворцев, азербайджанское население получило от боевиков всего несколько часов и бежало, бросив все, в том числе автомобили. Кроме того, ввиду занятия дорог вооруженными армянскими бандами, людям приходилось спасаться по горам и лесам, где использование транспортных средств просто невозможно. Поэтому в распоряжении армян осталось множество автомобилей, номерами которых потом цинично были обклеены городские стены и туалеты.

Испытывая то самое нездоровое упоение, армяне создали этот своеобразный памятник оккупации, многие годы водили к нему иностранцев и очень гордились победой своих вооруженных банд над безоружными людьми.

Кстати, предложение Канделаки сшить из номеров платье далеко не случайно. Армяне ранее проявляли творческий подход, помещая фото этой позорной кельбаджарской стены на одежду и выставляя на продажу в Интернет. Тина Гвиевна определенно об этом знает и предложением о платье дезавуировала себя.

Еще одно очень большое отличие - на панно в Баку были представлены номера только военной техники и военных транспортных средств, а не гражданских автомобилей, оставшихся в зоне боевых действий. Азербайджан не опустился до такой низости, подобный цинизм не свойственен нашему народу.

Все это сказано для тех, кто готов объективно воспринимать происходящее в нашем регионе. Не для мадам Канделаки. К сожалению, ни она, ни большинство ее соплеменников пока не готовы к восприятию реалий. Порождающий ненависть м глубоко укорененный комплекс неполноценности в сочетании с манией величия пока что руководят нашими соседями. И пока это происходит, будут покупаться телеканалы, ангажироваться политики, блогеры и телеведущие. И армянские корни для этого вовсе не обязательны.

Зульфугар Ибрагимов