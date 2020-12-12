https://news.day.az/politics/1297763.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили Карабах
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили Карабах
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в субботу задачи реализации трехстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорнокарабахскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
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