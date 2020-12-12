Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в субботу задачи реализации трехстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорнокарабахскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.