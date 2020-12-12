https://news.day.az/politics/1297764.html Прапорщик МВД Джахид Тагизаде, ставший шехидом в Джебраиле - ФОТО
Прапорщик МВД Джахид Тагизаде, ставший шехидом в Джебраиле - ФОТО
Прапорщик внутренних войск МВД Азербайджана Тагизаде Джахид Вахид оглу стал шехидом третьего октября во время боев на Джебраильском направлении в ходе Отечественной войны.
Как сообщили в субботу Day.Az в МВД, он родился в 1988 году в селе Мирзалыбейли Бардинского района.
Был женат, являлся отцом двоих детей.
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