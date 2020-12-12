Телеканал ARTE об армянском теракте против мирных азербайджанцев

Гянджа, город, находящийся вдалеке от линии фронта, подвергся обстрелу из баллистических ракет со стороны Армении. Очевидцы, пережившие ракетный обстрел 17 октября, говорят, что в одном из домов погибли все члены семьи из пяти человек, в другом доме - четверо членов одной семьи. Среди членов еще одной семьи из пяти человек выжила только малолетняя девочка. Это была ужасная ночь. Погибли дети. Ночью Армения выпустила баллистическую ракету по мирным жителям спящего города.

Как передает Day.Az, об этом говорится в репортаже французско-немецкого телеканала ARTE.

В сюжете телеканала выжившие жители квартала в Гяндже, по которому был нанесен ракетный удар, рассказывают о событиях той страшной ночи. Каждый день они посещают руины домов, чтобы почтить память своих близких.

Помимо города Гянджа, съемочная группа телеканала ARTE побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе Азербайджана, зафиксировав разрушения, которым подвергли район армяне.

В репортаже также озвучиваются заключения всемирно известного фотографа Резы Дегати. Сообщается, что, поскольку Реза Дегати снимал трагические события во время оккупации Арменией азербайджанских земель в 1990-х годах, он хорошо осведомлен о произошедшем здесь. "Все сделанные мной фотографии необходимо задокументировать и хранить в архивах. Каждое фото, сделанное здесь, информативно", - говорит Дегати. Фотограф вспоминает о произошедшем здесь с жителями Физули в 90-е годы: "Жители Физули во время боев хотели выбраться отсюда на автобусе. Однако армяне остановили автобус и забрали у женщин украшения, сумки и даже обувь. Затем армяне стали стрелять мирным жителям в спину. Некоторым из тех жителей Физули удалось выжить. История всегда учит, информация сохраняется, нам просто нужно шире открыть глаза, чтобы это увидеть. Я чувствовал то же самое, испытывал ту же боль, когда был в других зонах боевых действий".

Европейские журналисты посетили Тертер и Барду, которые также подверглись обстрелам из баллистических ракет с армянской стороны. В своем сюжете они рассказали о гибели людей в этих мирных городах, о разрушениях.

В репортаже также представлены кадры с обращением Президента Азербайджана Ильхама Алиева к своему народу в связи с освобождением от оккупации города Шуша. Затем житель Гянджи со слезами радости на глазах по случаю освобождения города Шуша говорит: "Я очень радуюсь. Карабах - это азербайджанская земля. Мы освободили свои земли".

В завершение репортажа рассказывается о заявлении от 10 ноября, подписанном президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.