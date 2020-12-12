https://news.day.az/politics/1297815.html Минобороны России о перестрелке в Карабахе - ЗАЯВЛЕНИЕ
Минобороны России о перестрелке в Карабахе - ЗАЯВЛЕНИЕ
Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.
"Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в бюллетене.
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