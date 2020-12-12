https://news.day.az/politics/1297820.html Армения совершила провокацию на освобожденных территориях Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армения совершила провокацию на освобожденных территориях Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана
"Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - заявили в военном ведомстве.
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