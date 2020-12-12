https://news.day.az/politics/1297821.html Президент Ильхам Алиев: Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня ситуация, вероятно, была бы иной
Президент Ильхам Алиев: Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня ситуация, вероятно, была бы иной
Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня ситуация, вероятно, была бы иной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.
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