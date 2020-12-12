Президент Ильхам Алиев: Если армянский фашизм снова поднимет голову, мы раздавим ее железным кулаком

Если армянский фашизм снова поднимет голову, мы раздавим ее железным кулаком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

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