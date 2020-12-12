В Государственном комитете по работе с диаспорой почтена память великого лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась видеоконференция, посвященная 12 декабря - Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Перед конференцией руководящие лица Государственного комитета посетили могилы великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой в Аллее почетного захоронения и возложили цветы.

Затем были возложены цветы к бюсту общенационального лидера, установленному у входа в Государственный комитет, и видеоконференция, посвященная дню памяти, начала работу.

После того, как участники видеоконференции минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Председатель комитета Фуад Мурадов, поздравив участников конференции с одержанной Азербайджаном исторической победой, говорил о жизни и деятельности великого лидера, которому принадлежат исключительные заслуги в укреплении и развитии независимого Азербайджанского государства. Он отметил успехи, в короткий срок достигнутые нашим государством во внутренней и внешней политике благодаря дальновидному политическому курсу и мудрому управлению гениальной личности, подчеркнув, в частности, значение политики, осуществляемой в связи с азербайджанцами мира.

Констатировав достигнутые в последние годы успехи и государственную заботу о наших соотечественниках, проживающих за рубежом, председатель комитета сказал, что все это является результатом стратегии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым.

Принимавший участие в видеоконференции депутат Эльшад Мирбашироглу, остановившись на жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, говорил о развитии мультикультурализма в Азербайджане, о том, что многочисленные народы живут в нашей стране в условиях мира и процветания. Он коснулся экономического, политического и военного могущества Азербайджана. Отметив успехи, достигнутые в период независимости в различных сферах, Э.Мирбашироглу подчеркнул, что архитектором всего этого является наш общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Выступившие затем доктор политических наук, профессор Эльчин Ахмедов, председатель Женского объединения Азери-Тюрк Танзиля Рустамханлы, доктор исторических наук, директор Института истории науки НАНА Марьям Сеидбейли, доктор философии по истории, эксперт по вопросам диаспоры Яхья Бабанлы говорили об успехах, достигнутых под руководством гениального политика Гейдара Алиева во всех сферах, истории формирования азербайджанской диаспоры.

Мероприятие завершилось показом короткометражного документального фильма о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.