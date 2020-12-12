Президент Ильхам Алиев: Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"С нашей последней встречи прошло много времени, это было в прошлом году. За этот период произошло много событий. Во-первых, пандемия полностью изменила ситуацию во всем мире. Наряду с этим, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами. Я согласен с Президентом Путиным - одним из глав государств-сопредседателей в том, что нагорно-карабахский конфликт уже стал историей. Я думаю так же. К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. Я участвовал в переговорах в течение последних 17 лет. Однако, как я сказал в ходе войны, хотя у Минской группы была определенная деятельность в направлении выдвижения идей и проявления творчества, это не дало никакого результата. Такова реальность.

Таким образом, Азербайджан сам решил данный вопрос. Одержав победу над Арменией на поле боя, мы вынудили оккупанта признать поражение и подписать Заявление, которое считаем капитуляцией Армении. Все политические силы Армении, кроме властей страны, также согласны с тем, что это - капитуляция, и они называют это унизительной капитуляцией. Вся ответственность за это ложится на диктаторский режим Пашиняна",- сказал глава государства.