Президент Ильхам Алиев: Пашинян в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна

Пашинян случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргсяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть, нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"Обстрел Гянджи баллистической ракетой, обстрел Барды и Тертера кассетными и фосфорными бомбами, незаконное заселение оккупированных территорий - все это военные преступления, и они гордились этим. Саргсян и Кочарян - военные преступники. Как я сказал в своем выступлении перед разрушенной агдамской мечетью, мы нанесли поражение Саргсяну и Кочаряну. Они пытаются свалить ответственность на Пашиняна. Но я сказал, что Пашинян никто. Это случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргсяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть, нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна. Именно они создавали эту армию на протяжении 30 лет. Таким образом, эти военные преступления в настоящее время документируются", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан уже приступил к юридическим процедурам в связи с действиями, совершенными против наших городов.

"Мы пригласили наших международных партнеров, чтобы был проведен соответствующий анализ ущерба, нанесенного нашему гражданскому населению, инфраструктуре, религиозным и культурным памятникам. Все будет задокументировано, и мы предпримем необходимые шаги в соответствии с данными условиями. Незаконное заселение - военное преступление. Минская группа официально дважды организовывала миссии на оккупированные территории - в первом случае она называлась миссией по изучению фактов, а во втором - миссией по оценке ситуации на месте. Анжи Каспшику хорошо известно об этом. Он был одним из ветеранов данного процесса, тоже находился там",- отметил Президент Ильхам Алиев.