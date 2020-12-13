Президент Ильхам Алиев: Мы разрушили выдумки армянских националистов о так называемом «арцахе»

В сентябре мы перешли к ответным мерам. Мы ответили так, что уничтожили армянскую армию и, можно сказать, армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории, разрушили выдумки армянских националистов о так называемом "арцахе". Его не существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"Последний вопрос, который я хотел бы поднять, - уверен, что вы слышали об этом, - наши мысли по поводу будущего. То есть, хочу сказать о будущем региона. Я уже несколько раз поднимал этот вопрос перед общественностью, что в регион нужно привнести оживление. В регионе должно быть новое развитие. Азербайджан готов к этому. Азербайджан силен с экономической и военной точек зрения. Наша страна пользуется очень широкой международной поддержкой. Сегодня наша страна председательствует во второй самой большой после ООН международной организации - Движении неприсоединения. Конечно, мы будем реализовывать это как часть нашей работы, чтобы были обеспечены долгосрочные стабильность и безопасность", - сказал глава государства.

По его словам, это, конечно же, будет зависеть и от режима Пашиняна, или от кругов, которые свергнут этот режим.

"Считаю, что международная общественность должна напрямую направить месседж Армении. Во-первых, впредь никогда не играйте с чувствами азербайджанского народа, иначе вам не избежать тяжелого наказания! Мы терпеливы. Мы готовились. Мы сделали все как надо. В июле мы не стали отвечать на первую армянскую провокацию, то есть, не пересекли государственную границу, хотя могли это сделать. Мы терпеливо отнеслись ко второй армянской провокации в августе. Тогда они отправили диверсионный отряд для убийства наших граждан. Но на третий раз, в сентябре мы перешли к ответным мерам. Мы ответили так, что уничтожили армянскую армию и, можно сказать, армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории, разрушили выдумки армянских националистов о так называемом "арцахе". Его не существует. Пашинян говорил, что "Карабах - это Армения". Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения. Наш народ, наша страна одержали победу, потому что правда и международное право были на нашей стороне", - добавил Президент Ильхам Алиев.