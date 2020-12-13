Пашинян устроил пьяную истерику в своей резиденции

Пашинян был пьян в резиденции, устроил истерику, ломал мебель. Часть депутатов, которые ранее прибыли в резиденцию требовали его отставки. Также приезжали медики с капельницами.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в эфире Соловьев Live со ссылкой на свои источники в Ереване.

Габрелянов отметил, что телевизионщиков отозвали от резиденции премьера. Сейчас расходятся силовики, которые ранее в больших количествах были созваны к дому Пашиняна.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что машина ПТС и съемочная техника телеканала H1 Общественного телевидения Армении были доставлены в резиденцию Пашиняна. Сообщалось, что премьер готовил обращение к нации.

Позже к зданию парламента Армении стянулась пресса, у депутатов отобрали телефоны. Некоторые армянские Телеграмы писали, что Пашинян через "10 минут выйдет в прямой эфир с заявлением", но этого не произошло.