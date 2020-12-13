Армянское правительство довело свой народ до бедственного положения

Трёхстороннее соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией по карабахскому конфликту дает несколько ценных уроков, которые можно внести в учебник по международной дипломатии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Франко Фраттини, бывший министр иностранных дел Италии (2002-2004 и 2008-2011) и еврокомиссар (2004-2008) в статье Lessons from the Nagorno-Karabakh deal для Reaction.

По его словам, политические проблемы Армении стали напоминанием о том, что не стоит переоценивать военную силу, когда национальные институты подорваны глубоко укоренившейся коррупцией и плохим управлением.

"Европа должна принять во внимание ошибки правительства Армении и извлечь из них урок. Соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября, фиксирует поражение Армении, которое, скорее всего, будет вспоминаться с обидой многими будущими поколениями. Однако не вызывает сомнений и то, что именно руководство Армении несет ответственность за подобный результат, который не был неизбежным", - подчеркнул экс-глава МИД Италии

Фраттини также отметил, что в течение последних 30 лет в Ереване допустили несколько серьезных стратегических и дипломатических ошибок, которые привели к военному поражению.

"Таким образом, бессмысленно винить Азербайджан в бедственном положении армянского народа. В действительности армянское правительство плохо защищало интересы своих граждан", - полагает он.

С тех пор, как армянская армия оккупировала Нагорный Карабах, продолжил Фраттини, армянское руководство не могло эффективно использовать свою позицию для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

"Правительство Армении успокаивало себя статусом оккупированных территорий, не понимая, что Азербайджан искренне желал компромисса. На ряде саммитов, в том числе в Мадриде в 2007 году, а затем в Казани в 2011 году, было оговорено, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха будут постепенно возвращены Азербайджану. Однако упорство возобладало по мере радикализации позиции Армении", - пишет он.

Политик напомнил, что в Ереване концепция компромисса со временем полностью перестала рассматриваться.

"Любое упоминание уступок стало синонимом отказа от национальной идентичности и, учитывая, что ставки были без надобности подняты, потенциальной экзистенциальной угрозы. Радикальная риторика стала привычным делом для обеих сторон. Для Еревана было в лучшем случае наивно, а в худшем - опасно ожидать, что Баку в конце концов отступит. Армянская сторона виновна в том, что предавалась фантазиям о своей непобедимости", - считает Фраттини.

Далее он пишет, что армянское руководство хронически переоценивало свои силы и недооценивало силы противника.

"Все это время его политические институты разъедались коррупцией и плохим управлением. Чтобы отвлечь внимание от этого факта, руководство сосредоточилось на Нагорном Карабахе, одновременно пропагандируя силу своей позиции среди населения. Генри Киссинджер однажды заметил, что позиция победителя на переговорах со временем ослабевает. Руководство Армении не смогло продвинуть внутренние реформы и переоценило свою армию. В результате Ереван столкнулся с наихудшим из возможных сценариев. Нельзя позволить Еревану эксплуатировать сочувствие мирового сообщества", - резюмировал экс - глава МИД Италии.