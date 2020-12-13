Бойцы Азербайджана оказывают помощь пленному армянскому солдату

Несколько армянских солдат взяты в плен азербайджанскими войсками в ходе вчерашней антитеррористической операции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как видно из видео, наши бойцы пытаются помочь армянскому солдату, получившему ранения в живот.

Представляем вниманию данное видео: