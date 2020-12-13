https://news.day.az/politics/1297882.html Бойцы Азербайджана оказывают помощь пленному армянскому солдату - ВИДЕО
Бойцы Азербайджана оказывают помощь пленному армянскому солдату - ВИДЕО
Несколько армянских солдат взяты в плен азербайджанскими войсками в ходе вчерашней антитеррористической операции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как видно из видео, наши бойцы пытаются помочь армянскому солдату, получившему ранения в живот.
Представляем вниманию данное видео:
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