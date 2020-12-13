Большой друг Азербайджана скончался от COVID-19

"Сегодня я с большим сожалением узнал о кончине от COVID-19 большого друга Азербайджана и всегда поддерживающего справедливость профессионального журналиста, сотрудника "Aljazeera Arabic" Омара Кашрама".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Омар был с Азербайджаном как во время апрельской войны 2016 года, так и во время 44-дневной войны 2020 года", - написал Х.Гаджиев.