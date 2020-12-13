https://news.day.az/politics/1297887.html Большой друг Азербайджана скончался от COVID-19
Большой друг Азербайджана скончался от COVID-19
"Сегодня я с большим сожалением узнал о кончине от COVID-19 большого друга Азербайджана и всегда поддерживающего справедливость профессионального журналиста, сотрудника "Aljazeera Arabic" Омара Кашрама".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Омар был с Азербайджаном как во время апрельской войны 2016 года, так и во время 44-дневной войны 2020 года", - написал Х.Гаджиев.
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