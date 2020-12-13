Азербайджан и Турция создают новую платформу геополитического сотрудничества на Кавказе

Месседжи лидеров Азербайджана и Турции на Параде Победы 10 декабря, а также документы, подписанные между Азербайджаном и Турцией, могут привести к формированию новой платформы для сотрудничества и сосуществования не только для региона, но и для мира в целом.

Об этом в воскресенье сказал Trend заведующий отделом Кавказской политики Института Кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кялбизаде, передает Day.Az.

По его словам, Протокол о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме между двумя странами можно рассматривать как один из практических шагов по формированию новой платформы. Это принесет огромные экономические выгоды как Азербайджану, так и Турции и еще больше усилит интеграцию между этими двумя основными государствами тюркского мира.

"Анализы показывают, что российская сторона также заинтересована в реализации сотрудничества, предложенного лидерами Азербайджана и Турции странам региона. Не секрет, что у российской политической элиты есть идея создания славяно-турецкого союза в Евразии. Если брать во внимание тюркские республики в составе Российской Федерации, то это кажется одной из самых идеальных моделей безопасности России. А присоединение к платформе сотрудничества нашего южного соседа, Исламской Республики Иран, может освободить эту страну от давления экономических санкций. Сближение России и Ирана с Азербайджаном и Турцией означает, что тюркские государства Средней Азии также склоняются к этой платформе сотрудничества. Другими словами, Тюркский союз, о котором мечтали годами и иногда даже представляли как альтернативу Европейскому союзу, может стать реальностью в модели союза тюркских государств и государств, где большинство составляют тюркские народы", - сказал он.

Кялбизаде считает, что многие из документов, подписанных сейчас Азербайджаном и Турцией, могут стать ориентиром для стран, которые присоединятся к платформе сотрудничества в будущем.