https://news.day.az/politics/1297907.html В результате армянской провокации в Гадруте погибло четверо азербайджанских солдат
В результате армянской провокации в Гадруте погибло четверо азербайджанских солдат
26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты 3 наших военнослужащих, 2 получили ранения, 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.
Об этом сообщили Day.Az в Службе государственной безопасности и Министерстве обороны
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