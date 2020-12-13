В результате армянской провокации в Гадруте погибло четверо азербайджанских солдат

26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты 3 наших военнослужащих, 2 получили ранения, 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

Об этом сообщили Day.Az в Службе государственной безопасности и Министерстве обороны