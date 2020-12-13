Пашинян пытается избавиться от карабахских армян

Никто в Армении публично не ставит под сомнение результаты недавних военных действий в Карабахе. Во-первых, все понимают, что решить этот вопрос силой больше не удастся. Армия деморализована, понесла огромные потери живой силы и техники и не готова снова встать под командование Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского издания Lenta.ru.

"Во-вторых, больше не существует единых армянских вооруженных сил... Поэтому сам факт капитуляции и ее условия не оспаривают ни власть, ни оппозиция" - отмечает издание.

В остальном же власть и оппозиция обвиняют друг друга кто в чем. Прежние армянские руководители винят команду Пашиняна в том, что она довела страну до поражения; им отвечают, что они сами создали предпосылки для фиаско, когда грабили страну 30 лет.

"Карабахский вопрос превратился в банальный инструмент борьбы за шатающийся армянский трон. Участники этой борьбы напоминают персонажей известной басни про двух барашков на узком мосту, мешающих друг другу пройти. Содержания в этой борьбе нет, смысл сводится к тому, чтобы одолеть противника, хотя реальный противник Армении уже одержал победу в начале ноября", - пишет автор статьи.

Пашинян пытается де-юре сбросить с себя ответственность за поражение в Карабахе, но за пределами правящего блока у него нет поддержки. О необходимости отставки премьера дважды заявлял президент Армении Армен Саркисян, его поддержали видные деятели, диаспора, представители научного и университетского сообщества, интеллигенция и даже оба армянских католикоса - Гарегин Второй Эчмиадзинский и Арам Первый Киликийский, что и вовсе вещь доселе невиданная.

"В рядах партии Пашиняна началось брожение: депутаты парламента из правящей партии "Мой шаг" каждую неделю покидают ее ряды. Но премьер не сдается. Есть опасение, что он просто боится за свою жизнь - иначе трудно объяснить тот факт, что на траурные мероприятия в годовщину Спитакского землетрясения он прибыл под усиленной охраной и в сопровождении вертолетов с российской военной базы. На фоне этих событий ни у кого в Армении не остается сомнений в том, что раскол в стране углубляется с каждым днем", - подчеркивает "Лента.ру".

В дни войны из Карабаха в Армению прибыли десятки тысяч людей. Ереван практически не поддерживает переселенцев, если не считать скромного единовременного пособия. Более того - власти пытаются избавиться от них, посылая обратно в Карабах. Во-первых, тысячи людей без крова - это огромный протестный потенциал, а в Армении и без них есть кому митинговать. Во-вторых, решение проблемы беженцев требует денег, которых нет, поэтому Ереван всеми доступными способами пытается вернуть их на родину.

"Происходящее в Армении пока ведет к тому, что в стране повторится традиционный путь транзита власти - через свержение старой. Так произошло с третьим президентом Сержем Саргсяном, когда его отвергло общество во главе с Пашиняном, сейчас общество ополчилось уже против самого Пашиняна", - полагает автор статьи.

Этим положением пытается воспользоваться группа лиц, аффилированная с прежними правящими элитами страны. Их лидером выступает 74-летний Вазген Манукян.

"Правда, оппоненты Пашиняна не предлагают и не могут предложить себя в качестве альтернативы. Никакой внятной программы по выходу из государственного кризиса у них нет. Они даже не знают, как именно собираются продвигать своего кандидата: законной процедурой это сделать практически невозможно, даже с роспуском парламента их шансы получить большинство и заработать право назначить премьера стремятся к нулю. Поэтому единственное, что они могут, - это пинать премьер-министра на волне всеобщего недовольства", - пишет издание.

Но недееспособность оппозиции не повышает престиж Пашиняна. Помимо страусиной политики, его репутацию уничтожают многочисленные истории силовиков и военных о нелицеприятном поведении главнокомандующего. Например, командир отряда "Сисакан" Ашот Минасян рассказал, как абсолютно неадекватный - вероятно, пьяный - премьер звонил на передовую и требовал взять высоту Леле Тепе вопреки всякой необходимости, ценой ненужных потерь, обещая всем звания Героев Армении. "Страшно сказать, сколько танков мы оставили врагу, какие потери мы понесли", - посетовал Минасян.

Еще один громкий скандал разразился после того, как уже отставной генерал-полковник Мовсес Акопян поделился историей о том, как он сделал супруге премьера замечание и был отстранен от службы в Карабахе прямо во время войны

"Я подошел к ней и сказал, что не нужно тут находиться, здесь мужчины разговаривают, ругаются. Она сказала: "Хорошо". Через четыре часа меня вызвали в Ереван, к министру обороны. Я приехал с ожиданием, что вернусь в Карабах. Но министр сказал мне, что я больше не должен ехать", - сказал Акопян

Пока политики грызутся, т.н. "НКР" постепенно прекращает свое существование. Это азербайджанская земля, говорится в статье.