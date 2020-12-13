Американская певица обвинила Россию в стремлении захватить Армению

Американская певица Шер (настоящее имя - Шерилин Саркисян) обвинила Россию в том, что она "хочет землю" Армении. Соответствующую запись звезда сделала на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Она опубликовала картинку, текст на которой бездоказательно гласит, что армянская нация является "первой христианской нацией", и в которой обвиняется все человечество, якобы не оказавшее ей помощи, поскольку у Армении нет ничего, кроме культуры и истории.

В комментарии к картинке Шер безосновательно обвинила Азербайджан, вернувший после почти 30-летней армянской оккупации свои территории, в том, что Азербайджан стремился не восстановить территориальную целостность, а якобы "уничтожить Армению".

"Россия хочет ее (Армении) землю", - таким неожиданным выводом заключила певица свое сообщение.