Минобороны Турции о деятельности Совместного российско-турецкого центра

"Ведутся работы с целью начала деятельности в самое ближайшее время Совместного российско-турецкого центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в контакте с Азербайджаном и Россией".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в еженедельном бюллетене для прессы Министерства обороны Турции сообщила заведующий отделом по связям с общественностью министерства Шебнем Актоп.

Она отметила, что Специальное объединение по поиску и обезвреживанию мин Турции проводит тренинги для азербайджанских военнослужащих для оказания помощи по очистке от мин освобожденных от армянской оккупации земель Азербайджана.