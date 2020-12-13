"Россия не будет помогать Армении"

Сейчас Россия, учитывая ноябрьское соглашение, не может так помогать Армении, как помогала еще относительно недавно.

Как передает Day.Az со ссылкой на dialog.ua, об этом признался проармянский пропагандист Владимир Соловьев.

Соловьев тем самым ответил пресс-секретарю Пашиняна, которая заявила, что российские миротворцы должны отреагировать на действия ВС Азербайджана в Карабахе.

"А руководству Армении сказать нечего? Только переадресовать к нашим миротворцам? Умывают руки? Ничего больше не хотят слышать о Нагорном Карабахе?" - в ярости воскликнул Соловьев.

Он также добавил, что в Нагорном Карабахе "тотальный бардак". В частности, он приводит сводки из разных источников, содержащих совершенно противоречивые данные.