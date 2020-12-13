Азербайджанская армия освободила село Кохне Таглар Гадрутского района

В ходе антитеррористической операции вблизи поселка Гадрут азербайджанская армия освободила село Кохне Таглар Гадрутского района.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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