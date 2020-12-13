https://news.day.az/politics/1297943.html Азербайджанская армия освободила село Кохне Таглар Гадрутского района - ВИДЕОФАКТ
Азербайджанская армия освободила село Кохне Таглар Гадрутского района - ВИДЕОФАКТ
В ходе антитеррористической операции вблизи поселка Гадрут азербайджанская армия освободила село Кохне Таглар Гадрутского района.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вниманию данное видео:
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