Президент Ильхам Алиев заставил МГ ОБСЕ смириться с победой Азербайджана

В своем выступлении на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США, Президент Ильхам Алиев дал оценку не только 44-дневной войне, но и процессу переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, деятельности МГ ОБСЕ. Глава государства довел до внимания сопредседателей новую ситуацию в регионе, сложившуюся после победы Азербайджана во Второй карабахской войне. Речь Президента Ильхама Алиева содержит открытые, ясные и четкие послания как международному сообществу, так и руководству Армении.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Тахир Рзаев.

"На протяжении почти 30 лет Азербайджан надеялся, что сопредседатели МГ ОБСЕ займут справедливую позицию, окажут давление на Армению и предпримут практические действия по прекращению оккупации азербайджанских земель. К сожалению, этого не произошло. Поэтому терпение Баку лопнуло и Азербайджан решил эту проблему самостоятельно военно-политическими средствами. Таким образом, Азербайджан выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, которые составляют основу мандатов сопредседателей МГ ОБСЕ", - отметил он.

Что касается дальнейшей деятельности МГ ОБСЕ, депутат заявил:

"После завершения карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана, больше нет такого понятия, как статус-кво и Мадридские принципы. Теперь сопредседатели МГ ОБСЕ могут заниматься такими вопросами, как подготовка народов к миру, построение доверительных отношений, обеспечение этнического примирения, открытие дорог и восстановление коммуникационных линий в регионе. После того как МГ ОБСЕ разработает новую программу действий, организация сможет внести свой вклад в установление прочного мира в регионе", - заявил парламентарий.

Для этого, продолжил он, страны-члены МГ ОБСЕ, особенно Франция, должны отказаться от своей предвзятости и доказать свою нейтральность.

"В то же время все 11 стран-участниц Минской группы, включая Турцию, должны быть активно вовлечены в этот процесс. Не должно быть никакой дискриминации или политической монополизации процесса", - заключил Тахир Рзаев.

Абдул Керимханов