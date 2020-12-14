Момент истины для Минской группы

Давненько в наших краях не появлялись сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мы уже начали забывать их имена. Тем не менее, нынешний визит сопредов вряд ли можно назвать долгожданным, так как никто в Азербайджане по бессмысленным вояжам этой команды особо не скучал.

12 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от США Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в АР Михаила Бочарникова и личного представителя действующего представителя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Сразу обратим внимание на тот факт, что сопредседатель от России в визите не участвовал. Причина, думается, в том, что российской стороне и так хорошо известны позиции сторон, так как она сама участвует в процессе. Кроме того, можно предположить, что формат МГ Москву больше не интересует. Формат карабахского урегулирования в коренным образом изменился - главными модераторами теперь являются Россия и Турция, и третий, а тем более четвертый тут будут лишними.

Бессмысленность посредничества Минской группы подчеркнул азербайджанский лидер. Как тонкий дипломат, он не сказал об этом прямо, но дал понять, что в Баку эту команду особо не ждали.

"Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может, им есть, что мне сказать. Если вы хотите сказать это на камеру, то пожалуйста. Если не хотите, то я скажу им, чтобы ушли. Как захотите. Пожалуйста, я слушаю вас", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это были последние фразы его речи, которые буквально задали тон выступаниям сопредседателей. Им оказалось действительно нечего сказать. Во всяком случае, на камеру. Но об этом потом.

Президент Азербайджана развернул перед гостями широкую панораму создавшихся в регионе новых реалий. Конфликт завершен и сформировалась совершенно новая ситуация. Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, сам, силами своей армии и дипломатии. Минская же группа, сопредседатели которой 28 лет получали зарплату за посредничество, не сыграла в этом процессе никакой роли.

"Почему, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, постановления ОБСЕ, других международных организаций, конфликт не был урегулирован на протяжении стольких лет? Три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли использовать свои возможности, потенциал, чтобы армяне были вынуждены уйти. Даже с некоторых территорий не смогли их вывести. Не смогли или не захотели? Этот вопрос остается открытым. Но сейчас это уже не имеет значения. Конфликт решен. Азербайджан сделал это военно-политическими средствами. Я часто слышал от вас и вашего руководства, а также ваших высокопоставленных официальных лиц, что конфликт не имеет военного решения. Я же говорил: есть! История показала, что я был прав. Думаю, те, кто говорил "военного варианта нет", теперь и сами понимают, что он был, потому что они просто-напросто хотели сохранить сложившуюся ситуацию такой, как есть". - бросил в лицо посредникам Президент Азербайджана.

Достаточно было посмотреть на лица гостей во время выступления азербайджанского лидера, чтобы понять, что все меседжи дошли по прямому назначению.

Действительно, что сделала Минская группа за 28 лет своего существования кроме того, что пыталась всеми силами закрепить статус-кво и потакала агрессору? Абсолютно ничего. Азербайджан заговорил об этом не сегодня. На протяжении всех лет переговоров Баку неоднократно и настойчиво обращал внимание посредников на необходимость оказания давления на Армению, пока он сам не занялся этим. Эти предупреждения не возымели действия, потому что никто в мире, никто из держав до последнего момента, точнее, до первого выстрела азербайджанских орудий 27 сентября не верил, что Азербайджан реально, а не на словах встает на путь силового обеспечения своей территориальной целостности. Не верили ни посредники, ни противник. Что не может не удивлять. Все годы конфликта Баку исключал возможность "независимости" оккупированных территорий, заявлял, что не допустит создания на своей территории второго армянского государства. При этом страна не скрывала, что основной своей задачей считает освобождение территорий, и не жалела средств на создание мощной, профессиональной и хорошо вооруженной армии. Видя все это, посредничающие страны в один голос утверждали, что "силового пути не существует", забывая, что оккупированы азербайджанские земли были именно силовым путем. Азербайджан доказал, что силовой путь существует и, к сожалению, остается единственным средством достижения справедливости и в ХХI веке, когда цветут пышным цветом международные институты и мир взахлеб говорит о международном праве.

Многие политики считали, что единственным путем для сохранения мира является сохранение статус-кво. Мы же изменили это. Мы показали, что статус-кво может быть изменен силовым путем, благодаря отваге, мудрости, политике, мобилизации усилий, единству азербайджанского народа, воле правительства Азербайджана, решительности азербайджанского народа, победоносности азербайджанского солдата. Мы показали, что мы правы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер разъяснил посредникам многие моменты, которые они, возможно, не понимали, а может, и не хотели понимать. Из Баку сопредседатели отправлялись в Ереван, и чтобы на переговорах с армянской стороной у них не возникло никаких иллюзий, Президент Азербайджана обрисовал реальную ситуацию, которую создала страна-победительница и те, кто содействовал достижению справедливого мира. Посредники были проинформированы о варварстве оккупантов, разрушениях и вандализме армян в период оккупации, о планах Баку, роли России и Турции и многом другом. Глава государства подчеркнул, что все военные преступления, совершенные Арменией, в настоящее время документируются. "Мы уже приступили к юридическим процедурам в связи с действиями, совершенными против наших городов. Мы пригласили наших международных партнеров, чтобы был проведен соответствующий анализ ущерба, нанесенного нашему гражданскому населению, инфраструктуре, религиозным и культурным памятникам. Все будет задокументировано, и мы предпримем необходимые шаги в соответствии с данными условиями", - сказал он, дипломатично напомнив о том, что миссии ОБСЕ не раз фиксировали все эти факты, в том числе ветеран этого процесса Анджей Каспшик.

Продолжая мысль азербайджанского лидера, можно добавить, что миссии фиксировали многое, но не предприняли для давления на армянскую сторону никаких шагов. Не было даже словесного осуждения. Сегодня, после освобождения территорий, уже весь мир стал свидетелем того, во что превратили оккупанты азербайджанские земли. За почти тридцать лет оккупации не было проведено никакой созидательной работы, армянские варвары только грабили и разрушали. Возможно, потому что способны только на разрушения. Если обратить внимание, в какое состояние пришла сама Армения за годы своей мнимой независимости, не удивительно, что так жестоко армяне обошлись с чужими землями.

Ни Франция, ни США никакой роли в урегулировании конфликта не сыграли. И если Штатам было просто все равно, Париж приложил немало усилий для провоцирования дополнительной напряженности и разъединения народов, что никак не соответствует статусу страны-посредницы. После принятия Сенатом Франции пресловутой резолюции по "признанию" Нагорного Карабаха, Парижу придется доказывать свою нейтральность и объективность, что будет непросто.

Для чего приехали сопредседатели в регион теперь, когда все вопрос Баку решил без них? В принципе, у них есть одна возможность оставить свои имена в истории урегулированного без их участия конфликта. Они еще могут оказать давление на Ереван и заставить его забыть навсегда о военном реванше и претензиях на земли соседей. США и Франция могут и должны призвать армян к примирению с новыми реалиями. Несомненно, что в Ереване будут требовать от них вернуться к вопросу статуса, и посредники должны объяснить армянской стороне, что повестка обсуждений кардинально изменилась и тема "права на самоопределение" навсегда ушла в архив. Армяне после поражения в войне снова вспомнили о Минской группе и уповают на возвращение к отвергнутым ранее Арменией мадридским принципам, в которых есть пункт об определении статуса. Если сопредседателям удастся избавить агрессора от этих иллюзий, это будет их большим вкладом в достижение мира.

У посреднической миссии в рамках ОБСЕ просто не осталось никакого другого пространства для посредничества. Больше нет никаких принципов урегулирования, нет статус-кво. Но, повторимся, у посредников есть возможность вписать свои имена в историю региона - они могут заняться налаживанием диалога и доверия между народами, вопросами открытия коммуникаций и тому подобным. Кроме того, пора покончить с монополией отдельных держав и привлекать к данной работе и другие страны-члены Минской группы. Ту же Турцию, которая сыграла огромную роль в завершении многолетнего кровавого конфликта.

Готовы ли к своей новой, исключительно гуманитарной миссии посредники?

Судить пока сложно, но после речи, произнесенной Президентом Ильхамом Алиевым, думается, определенные выводы они сделали.

"Мы осваиваем новую повестку хода событий. Как отметили и Вы, возникла совершенно новая ситуация для привнесения в беспристрастной и коллективной форме стабильности и благополучия в регион. Что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это будет полностью зависеть от Вас", - смиренно сказал французский сопред Стефан Висконти. Правда, дипломат попытался оспорить факт отсутствия приглашения сопредседателей в Баку, утверждая, что иначе бы он не приехал. Но это всего лишь попытка, скажем так, защитить честь провалившей посредничество и армянские интересы Франции.

В свою очередь, американский сопред Эндрю Шофер не отклонялся от реалий. Он честно признал, что теперь перед посредничающими сторонами совсем новая реальность, и цель приезда посредников - узнать о планах Баку. "В настоящее время текущая ситуация иная", - сказал Шефер.

О позиции России известно, и посол РФ Михаил Бочарников не сказал ничего нового. Самое главное для нас в позиции Москвы - это открытое и четкое (наконец-то, спустя 30 лет) признание Нагорного Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана. Того же мы ждем от других стран-посредниц. Только признав справедливые итоги второй карабахской войны и высказавшись против попыток Еревана вернуть на повестку вопрос пресловутого статуса, они докажут свою дееспособность. Попытки лавировать, уравнивать стороны, как это было прежде, абсолютно неприемлемы.

В принципе, Азербайджан не нуждается в Минской группе, и если та хочет остаться, ей придется менять принципы своих отношений со сторонами. И не забывать, что Азербайджан - победитель и условия будет диктовать только он.

Лейла Таривердиева