Минская группа получила четкий месседж от Президента Ильхама Алиева: их миссия провальна и бесполезна

Президент Ильхам Алиев встретил французского и американского сопредседателя довольно сурово и, по сути, прямо дал знать, что их миссия как провальная далее бессмысленна и бесполезна. Имеющие уши - да услышат, а имеющие голову - поймут.

Об этом казал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя состоявшуюся накануне встречу Президента Азербайджана с сопредседателями Минской группы от Франции и США.

Наш собеседник обратил внимание на ряд моментов. Во-первых, отсутствие на встрече российского сопредседателя показало, что участие в подобной провальной посреднической миссии для Москвы далее не интересно. Во-вторых, звучавшие на протяжении более чем четверти века лицемерные призывы сопредседателей МГ "считаться со сложившимися реалиями" теперь обращены к самим посредникам и опекаемым ими армянам. Все, что было установлено не по международному праву, а с использованием силы, силой же было исправлено, подчеркнул политолог.

"Как прямо об этом сказал Президент Ильхам Алиев, силовое решение конфликта существует, и Азербайджан доказал это на практике. Что же касается посредничества МГ, то коль они не считали возможным использовать рычаги давления на полностью зависимых как в финансовом, так и в военном отношении армян, то нужно быть оторванными от реальности, чтобы думать не только об эффективности, но даже просто о возможности оказать давление на самодостаточный и победоносный Азербайджан", - сказал азербайджанский депутат.

По словам Мусабекова, Президент Ильхам Алиев на встрече постарался как можно доходчивее донести до дипломатов факт формирования в нашем регионе совершенно новой реальности. Неотъемлемой частью этой реальности является подключение к процессу Турции, считает азербайджанский депутат. На недавнем Параде Победы было продемонстрировано, что в регионе совместными усилиями Азербайджана и Турции создана новая реальность. Победа во второй карабахской войне это не только победа Азербайджана, это также победы Турции. Активное участие Президента Эрдогана в Параде Победы символизировало братский и военно-политический союз Баку и Анкары. Это также очень важный сигнал, посланный всему миру, в том числе сопредседателям МГ, и особенно Франции, проводящей откровенно антитурецкую политику.

"Думаю, Турция внесла огромный вклад в нашу общую победу и будет участвовать в восстановлении освобожденных территорий. Кроме того, Баку и Анкара предложили создать новую платформу сотрудничества в регионе, которая включала бы как главные компоненты Турцию и Азербайджан и вместе с нами Грузию, Иран и Россию. А если у армян хватит реалистичности в понимании новой ситуации, то и Армению. То есть Армения от этого сотрудничества не отсекается . от нее самой зависит, включиться в новый инструмент сотрудничества и добрососедства или нет. И тут Минская группа могла бы пригодиться - объяснить армянской стороне, что альтернативы этому нет, если Армения хочет сохранить государственность, оставить войну в истории и развиваться", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева