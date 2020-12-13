МИД Азербайджана об антитеррористической операции в Гадруте

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджана проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории после долгих лет армянской оккупации были недавно освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики. В совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства обороны Азербайджана от 13 декабря содержится подробная информация по этому вопросу.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

"Утверждения официального Еревана в адрес Азербайджана безосновательны и неприемлемы. Так, провокационная деятельность была совершена остатками вооруженных сил Армении. В свою очередь, правительство Азербайджана и миротворческая миссия Российской Федерации принимают все необходимые меры для поддержания мира в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 10 ноября.

Хотели бы напомнить, что Заявление, принятое в результате больших усилий, предусматривает полное прекращение огня и прекращение всех военных действий. Мы призываем Армению строго соблюдать требования трехстороннего Заявления и воздерживаться от деструктивных действий, которые могут помешать его исполнению.

Азербайджан, действуя в рамках совместного сотрудничества с российскими миротворцами, примет соответствующие меры для обеспечения мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении МИД.