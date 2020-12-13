Максим Шевченко о том, почему армяне не могут забыть 1828 год

Журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко стал гостем на одной из передач государственного телеканала Азтв.

Как сообщает Day.Az, отвечая на исторические вопросы, Шевченко пояснил, почему армяне не могут забыть 1828-ой год.

Он заявил, что обращение к истории говорит о слабости нынешней политики Армении.

Представляем вашему вниманию данное видео: