https://news.day.az/politics/1297978.html Максим Шевченко о том, почему армяне не могут забыть 1828 год - ВИДЕО
Максим Шевченко о том, почему армяне не могут забыть 1828 год - ВИДЕО
Журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко стал гостем на одной из передач государственного телеканала Азтв.
Как сообщает Day.Az, отвечая на исторические вопросы, Шевченко пояснил, почему армяне не могут забыть 1828-ой год.
Он заявил, что обращение к истории говорит о слабости нынешней политики Армении.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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