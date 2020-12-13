Совершившие провокацию в районе Гадрута армяне - международные террористы

Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Международное сообщество, а также Россия признают территориальную целостность Азербайджана, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написал известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы - со всеми вытекающими отсюда последствиями.", - говорится в публикации.