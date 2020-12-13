https://news.day.az/politics/1297979.html Совершившие провокацию в районе Гадрута армяне - международные террористы - Игорь Коротченко
Совершившие провокацию в районе Гадрута армяне - международные террористы - Игорь Коротченко
Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Международное сообщество, а также Россия признают территориальную целостность Азербайджана, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написал известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы - со всеми вытекающими отсюда последствиями.", - говорится в публикации.
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