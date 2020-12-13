https://news.day.az/politics/1297989.html Российские миротворцы об обстановке в Гадрутском районе Карабаха
Российские миротворцы об обстановке в Гадрутском районе Карабаха
Обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"11 декабря в окрестностях населенных пунктов Чайлаггала и Кохне Таглар Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня... В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась", - сказал он на брифинге.
Мурадов подчеркнул, что миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.
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