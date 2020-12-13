Российские миротворцы об обстановке в Гадрутском районе Карабаха

Обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"11 декабря в окрестностях населенных пунктов Чайлаггала и Кохне Таглар Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня... В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась", - сказал он на брифинге.

Мурадов подчеркнул, что миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.