В селе Кохне Таглар обнаружен лагерь армянских боевиков

Азербайджанские солдаты обнаружили лагерь армянских боевиков в селе Кохне Таглар вблизи поселка Гадрут.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео азербайджанский военнослужащий показывает на камеру две палатки, в которых совсем недавно находились армянские боевики. Вдоль палаток разбросано вооружение и боеприпасы. Внутри палатки находились печь, спальные мешки, и остатки продовольствия.

Представляем вашему вниманию данное видео: