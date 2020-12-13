https://news.day.az/politics/1297990.html В селе Кохне Таглар обнаружен лагерь армянских боевиков - ВИДЕО
В селе Кохне Таглар обнаружен лагерь армянских боевиков - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты обнаружили лагерь армянских боевиков в селе Кохне Таглар вблизи поселка Гадрут.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео азербайджанский военнослужащий показывает на камеру две палатки, в которых совсем недавно находились армянские боевики. Вдоль палаток разбросано вооружение и боеприпасы. Внутри палатки находились печь, спальные мешки, и остатки продовольствия.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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