https://news.day.az/politics/1298104.html Азербайджанские солдаты в Джермуке напугали армян - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты в Джермуке напугали армян - ВИДЕО
Армяне распространяют изображения большого количества азербайджанских военнослужащих на неустановленной армяно-азербайджанской границе, недалеко от горы Джермук в Кельбаджаре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на PROPRESS, армяне в были обеспокоены тем, что их территория является пограничной с военной частью Азербайджана.
Представитель Минобороны Армении сказал, что Азербайджан создал военную часть на своей территории , и это совершенно нормально.
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