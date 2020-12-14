Азербайджанские солдаты в Джермуке напугали армян

Армяне распространяют изображения большого количества азербайджанских военнослужащих на неустановленной армяно-азербайджанской границе, недалеко от горы Джермук в Кельбаджаре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на PROPRESS, армяне в были обеспокоены тем, что их территория является пограничной с военной частью Азербайджана.

Представитель Минобороны Армении сказал, что Азербайджан создал военную часть на своей территории , и это совершенно нормально.