Армянам не на что рассчитывать в Карабахе, максимум - культурная автономия

Ни о какой автономной республике в границах Азербайджана нет и речи. Максимум на что они могут рассчитывать остатки армянского населения - культурная автономия.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Московскому Комсомольцу сказал военный эксперт Юрий Лямин.

Эксперт спрогнозировал, что через какое-то время Азербайджан возьмет весь Карабах под свой контроль, причем с помощью дипломатии.

Что касается армянской провокации в селах Чайлаггала и Кохне Таглар, российский эксперт сказал:

"Меня нисколько не удивляет этот инцидент с перестрелкой, которая вылилась в потери. Ведь с этим районом вообще не до конца все было ясно. В мирных договоренностях про него вообще ничего не было сказано. Армяне там фактически в окружении остались. И сразу было понятно, что именно здесь что-то произойдет, какие-то неприятные инциденты. Они и случились. Будут ли еще где-то что-то похожее сказать трудно, но вероятность большая", - подытожил Лямин.