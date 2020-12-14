Российские саперы обезвредили около 1000 боеприпасов в Карабахе

Пиротехники МЧС России в рамках гуманитарного разминирования территории Нагорного Карабаха обнаружили порядка 1 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

"Пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе продолжают обследование территорий. С начала работ ими разминировано более 24 га и обнаружено около 950 взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Обнаруженные боеприпасы передаются в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.