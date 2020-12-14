Армянские войска должны были покинуть села Чайлаггала и Кохне Таглар

Войска Армении уходили из региона. Они понимали - почему. Потерпев поражение, оказались под угрозой большого окружения. Потому у войск Армении не было возражений. Они понимали, что должны уходить. А добровольческих партизанских отрядов на этот раз у Армении почти и не было. В отличие от войны 25-летней давности. Поскольку сейчас шла реальная война - и у добровольцев на ней никаких шансов бы не было. И такие "партизаны" сейчас ничего не могли нарушать - из-за их отсутствия.

Как передает Day.Az, об этом в интервью КП сказал гендиректор "Института политических исследований" Сергей Марков.

"Сейчас азербайджанцы не слишком спешили входить. Они дали армянам больший срок, больше времени на уход. Понимая, что эти территории под их контроль переходят все-равно. И оттого Азербайджану не было резона идти на нарушение, на открытие огня. И вот сейчас, когда азербайджанцы выходят на основные позиции - тут и могут возникнуть проблемы. Например, нарушения могут быть связаны с тем, что позиции, на которые должны выйти подразделения армии Азербайджана - они не всегда точно нанесены на карты.", - заявил он.

По его словам, российские миротворцы - это модераторы, которые не должны принимать участия в боевых действиях.

"И не будут. Ну, кроме тех случаев, когда со стороны каких бы то ни было вооруженных групп возникнет явная угроза невооруженным мирным гражданам. Вот тогда миротворцы свое оружие смогут задействовать. И помогать разрешению ситуаций будут. К счастью, обе стороны прекрасно говорят по-русски. И есть убежденность что наши там будут действовать по совести, и эффективно", - сказал Марков.